ЕСПЧ потребовал от России обосновать призыв в армию сотрудника ФБК Артема Ионова

При этом было решено рассмотреть жалобу на действия российских властей в приоритетном порядке, пишет интернет-издание «Медиазона». Ответа Москвы в Страсбурге ждут до конца июля. Ионов занимался еженедельными эфирами программы на ютуб-канале политика Алексея Навального. В ФБК говорили, что молодого человека похитили возле его дома, отобрали средства связи и не пускали к нему юриста. Ионова отправили служить на Чукотку, несмотря на то, что он страдает астмой.
2020-07-24T21:03:54+03:00
2020-07-24T21:03:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:03, 24 июля 2020
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