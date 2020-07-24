ЕСПЧ потребовал от России обосновать призыв в армию сотрудника ФБК Артема Ионова

При этом было решено рассмотреть жалобу на действия российских властей в приоритетном порядке, пишет интернет-издание «Медиазона». Ответа Москвы в Страсбурге ждут до конца июля. Ионов занимался еженедельными эфирами программы на ютуб-канале политика Алексея Навального. В ФБК говорили, что молодого человека похитили возле его дома, отобрали средства связи и не пускали к нему юриста. Ионова отправили служить на Чукотку, несмотря на то, что он страдает астмой.