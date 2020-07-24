Движение такси запретят на трех участках выделенных полос в Москве

Такие меры будут действовать с 15 августа. Как рассказали агентству «Интерфакс» в Центре организации дорожного движения, количество автомобилей такси в Москве за 10 лет выросло более чем в 6 раз. Из-за этого в последнее время на особенно загруженных участках дорог, где оборудованы выделенные полосы, стали появляться уже «пробки» из такси. Все это приводит к задержкам движения общественного транспорта города. В результате такси запретят ездить по проспекту Мира от улицы Кибальчича до Ростокинской в направлении области, на дублере Ярославского шоссе от улицы Холмогорская до улицы Вешних Вод в направлении центра, а также на дублере Волгоградского проспекта.
2020-07-24T20:34:08+03:00
2020-07-24T20:34:08+03:00
https://echo.msk.ru/news/2681719-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:34, 24 июля 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Новый руководитель Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил о причастности иностранцев к организации протестов Депутат от ЛДПР, назначенный временно исполняющим обязанности губернатора, сказал, что ему понятны большие митинги, которые начались после задержания его предшественника Сергея Фургала…