Россияне, у которых из-за коронавируса была аннулирована бронь в гостиницах, смогут вернуть деньги или перенести размещение. Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В документе говорится о тех, кто частично или полностью оплатили размещение. Новая услуга должна быть оказана не позднее конца следующего года.
2020-07-24T20:33:20+03:00
2020-07-24T20:33:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:33, 24 июля 2020
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