Россияне, у которых из-за коронавируса была аннулирована бронь в гостиницах, смогут вернуть деньги или перенести размещение. Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В документе говорится о тех, кто частично или полностью оплатили размещение. Новая услуга должна быть оказана не позднее конца следующего года.