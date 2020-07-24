Главный редактор дагестанского интернет-издания «Даптар» Светлана Анохина пожаловалась на угрозы убийством

По ее словам, на днях ей звонил неизвестный, который утверждал, что ему поручено якобы разобраться с феминистками, пишет сайт «Кавказ.Реалии». Анохина обратилась в правоохранительные органы и передала запись телефонного разговора в МВД по Дагестану. Издание «Даптар» публикует материалы о положении женщин на Кавказе.
2020-07-24T20:32:55+03:00
2020-07-24T20:32:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:32, 24 июля 2020
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