Главный редактор дагестанского интернет-издания «Даптар» Светлана Анохина пожаловалась на угрозы убийством

По ее словам, на днях ей звонил неизвестный, который утверждал, что ему поручено якобы разобраться с феминистками, пишет сайт «Кавказ.Реалии». Анохина обратилась в правоохранительные органы и передала запись телефонного разговора в МВД по Дагестану. Издание «Даптар» публикует материалы о положении женщин на Кавказе.