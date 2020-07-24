Незарегистрированному кандидату в президенты Белоруссии Виктору Бабарико переквалифицировали обвинение

Теперь он проходит по статье о получении взятки в особо крупном размере в составе организованной группы, сказали в Генеральной прокуратура республики. В то же время его больше не обвиняют в даче взятки. Однако в деле остаются статьи об уклонении от уплаты налогов и легализация средств, которые были получены преступным путем. Бабарико и его сын уже больше месяца находятся в СИЗО белорусского КГБ. По версии сдледствия, в банке, который возглавлял бывший участник президентской кампании, действовала организованная преступная группа. Сам Бабарико считает, что у его дела политический мотив.

