Центризбирком планирует рассмотреть в понедельник вопрос об электронном голосовании на довыборах в Госдуму

Этот вопрос должны были рассмотреть сегодня, однако зампред ЦИКа Николай Булаев попросил о переносе, чтобы согласовать все условия с Минкомсвязи и Ростелекомом, передает агентство РИА Новости. Глава комиссии Элла Памфилова сказала сегодня, что Центризбирком собирается провести эксперимент по электронному дистанционному голосованию в сентябре в двух регионах из четырех, где запланированы довыборы. Они назначены в Курской, Ярославской и Пензенской областях, а также в Татарстане.