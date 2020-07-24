Центризбирком планирует рассмотреть в понедельник вопрос об электронном голосовании на довыборах в Госдуму

Этот вопрос должны были рассмотреть сегодня, однако зампред ЦИКа Николай Булаев попросил о переносе, чтобы согласовать все условия с Минкомсвязи и Ростелекомом, передает агентство РИА Новости. Глава комиссии Элла Памфилова сказала сегодня, что Центризбирком собирается провести эксперимент по электронному дистанционному голосованию в сентябре в двух регионах из четырех, где запланированы довыборы. Они назначены в Курской, Ярославской и Пензенской областях, а также в Татарстане.
2020-07-24T20:03:35+03:00
2020-07-24T20:03:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:03, 24 июля 2020
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