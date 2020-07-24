Руководство Евросоюза просит российские власти освободить историка Юрия Дмитриева по гуманитарным соображениям

В Брюсселе просят учесть его возраст и состояние здоровья, особенно в свете пандемии коронавируса. В среду судья Петрозаводского городского суда Аелксандр Мерков оправдал Дмитриева по трем статьям об изготовлении детской порнографии, развратных действиях в отношении несовершеннолетней и незаконном хранении части огнестрельного оружия, но вынес обвинительный приговор по статье о насилии над ребенком. Он приговорил историка к 3,5 года колонии строгого режима. Дмитриев вины не признает. Он полагает, что уголовное преследование связано с его работой – исследованием сталинских репрессий.
2020-07-24T20:03:28+03:00
2020-07-24T20:03:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:03, 24 июля 2020
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