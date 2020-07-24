Руководство Евросоюза просит российские власти освободить историка Юрия Дмитриева по гуманитарным соображениям

В Брюсселе просят учесть его возраст и состояние здоровья, особенно в свете пандемии коронавируса. В среду судья Петрозаводского городского суда Аелксандр Мерков оправдал Дмитриева по трем статьям об изготовлении детской порнографии, развратных действиях в отношении несовершеннолетней и незаконном хранении части огнестрельного оружия, но вынес обвинительный приговор по статье о насилии над ребенком. Он приговорил историка к 3,5 года колонии строгого режима. Дмитриев вины не признает. Он полагает, что уголовное преследование связано с его работой – исследованием сталинских репрессий.