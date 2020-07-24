ЧП на шахте «Маяк» близ Норильска

Из-за попадания грунтовых вод работа предприятия была приостановлена. Более ста горняков выведены на поверхность, передает агентство ТАСС. Сейчас идет откачка воды. Рудник является частью медно-никелевого месторождения, которое разрабатывает компания «Норникель».
2020-07-24T20:02:10+03:00
2020-07-24T20:02:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:02, 24 июля 2020
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