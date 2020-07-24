ЧП на шахте «Маяк» близ Норильска

Из-за попадания грунтовых вод работа предприятия была приостановлена. Более ста горняков выведены на поверхность, передает агентство ТАСС. Сейчас идет откачка воды. Рудник является частью медно-никелевого месторождения, которое разрабатывает компания «Норникель».