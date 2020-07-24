Посольство Армении в Москве обратилось к российским властям из-за нападений в столице на выходцев из республики

В дипмиссии обвинили представителей азербайджанской стороны в попытках спровоцировать конфликт, передает агентство «Интерфакс». Это происходит на торговых площадках Москвы и других городов России, которые так или иначе cвязаны с властями Азербайджана, говорится в обращении. Кроме того, минувшей ночью на юго-востоке города произошла драка между представителями армянской и азербайджанской диаспор. В полиции говорят, что задержаны 25 человек, возбуждены дела о хулиганстве. Вице-президент Союза азербайджанцев России Ильнур Гусейнов обвинили противоположную сторону в нападении. Тем временем об еще одной стычке в столице источники агентства ТАСС сообщили уже вечером – конфликт произошел в Саларьево, где напали на армянское кафе.