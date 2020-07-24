Россия выиграла спор с Евросоюзом в ВТО

Третейская палата поддержала Москву в вопросе по т.н. «энергокорректировкам». В то же время, такое решение, по словам министра экономического развития Максима Решетникова, должно привести к улучшению доступа российских товаров на европейский рынок. Хотя иск был подан лишь в 2013 году, отмечают в ведомстве Решетникова, сам спор между Москвой и европейскими странами, длился с 1980-х годов прошлого века, то есть еще с советских времен.