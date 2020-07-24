Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала к сдержанности представителей армянской и азербайджанской общин. Она выступает за мирное решение конфликтов. Москалькова выразила обеспокоенность в связи с появлением сообщений о конфликтах между представителями двух диаспор. Московская полиция возбудила уголовные дела после драки выходцев из двух республик. Она произошла на юго-востоке Москвы минувшей ночью. Тем временем сообщается о новом конфликте между представителями армянской и азербайджанской диаспоры – в Саларьево на юго-западе Москвы.