Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала к сдержанности представителей армянской и азербайджанской общин. Она выступает за мирное решение конфликтов. Москалькова выразила обеспокоенность в связи с появлением сообщений о конфликтах между представителями двух диаспор. Московская полиция возбудила уголовные дела после драки выходцев из двух республик. Она произошла на юго-востоке Москвы минувшей ночью. Тем временем сообщается о новом конфликте между представителями армянской и азербайджанской диаспоры – в Саларьево на юго-западе Москвы.
2020-07-24T19:33:22+03:00
2020-07-24T19:33:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:33, 24 июля 2020
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