Исполком РФС на своем заседании утвердил итоги чемпионата России

Еще он определил календарь нового футбольного сезона. Турнир завершился 22 июля, тройку призеров составили петербургский «Зенит», московский «Локомотив» и «Краснодар». Самарские «Крылья Советов» и «Оренбург» стали худшими командами чемпионата и покинут высший дивизион.

Им на смену придут «Ротор» Волгоград и подмосковные «Химки». Команды завоевали право на повышение в классе по итогам досрочно завершенного из-за пандемии коронавируса чемпионата ФНЛ.

Новый футбольный сезон стартует 7 августа, когда на «ВЭБ-Арене» в Москве пройдет матч Суперкубка России. А уже на следующий день возьмет старт Российская Премьер Лига. Согласно календарю, последние матчи перед зимним перерывом пройдут 15-17 декабря. После паузы чемпионат возобновится в конце февраля. Завершить сезон в РПЛ планируется 16 мая.

Также, Исполком утвердил важное изменение в дисциплинарный регламент. С нового сезона КДК сможет отменить ошибочно полученную желтую карточку, если она влечет за собой пропуск игроком следующего матча.

Кроме того, РФС оштрафовал на полмиллиона рублей действующего чемпиона России, питерский «Зенит, за баннер фанатов с оскорблениями в адрес владельца московского «Спартака».