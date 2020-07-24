У «Роскосмоса» возникли проблемы при стыковке грузового корабля к МКС

Сейчас там изучают все обстоятельства произошедшего.

Отечественные специалисты обратили внимание на то, что вчера во время стыковки аппарата «Прогресс-15», к Международной Космической Станции, наблюдались некоторые отклонения корабля относительно мишени. Об этом объявили сегодня в «Роскосмосе». Там отметили, что неточности в работе не повлияли на сам процесс, и какой-либо необходимости переводить его в ручной режим не было. В ведомстве добавили, что причины произошедшего сейчас исследуют в ракетно-космической корпорации «Энергия».

«Прогресс-15» вывез на орбиту около двух с половиной тонн важных грузов. Среди них – аппаратура бортовых систем управления и жизнеобеспечения, санитарно-гигиенические материалы, 420 литров воды, одежда и многое другое.

Во время подготовки ракеты «Союз», которая выводила «Прогресс» в космос, также возникали проблемы. У неё из-за неисправности заменили один из электродвигателей стартового комплекса.

Ранее в «Роскосмосе» объявили, что стыковка «Прогресса» и МКС произошла по «свехбыстрой схеме». Она заняла около трёх часов.