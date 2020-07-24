В Москве, как передает со ссылкой на источники ТАСС, произошли новые стычки между выходцами из Армении и Азербайджана

В Москве, как передает со ссылкой на свои источники агентство ТАСС, произошли новые стычки между выходцами из Армении и Азербайджана. Инциденты зафиксированы в разных районах города, в частности, в Саларьево и на Братиславской улице, рассказал собеседник агентства во внутренних органах. Официально в главной управлении МВД по столице эту информацию пока не прокомментировали. Между тем факт нападения подтвердила «Эху Москвы» сотрудница армянского кафе в Саларьево.

На Братиславской улице, по словам источника агентства ТАСС, пострадало азербайджанское кафе. Минувшей ночью стычки между представителями двух диаспор произошли на юго-востоке столицы. В полиции говорят, что задержаны 25 человек, возбуждены дела о хулиганстве.

Конфликт между представителями армян и азербайджанцев может дестабилизировать обстановку в России, считает Первый заместитель председателя комитета ГД по делам СНГ, единоросс Константин Затулин. Задача правоохранительных органов, подчеркнул он, предотвратить дальнейшие инциденты. Затулин считает, что необходимо наказывать виновных. Отношения между представителями двух диаспор накалились после обострения обстановки в зоне армяно-азербайджанского конфликта.