Российский футбольный союз оштрафовал на полмиллиона рублей действующего чемпиона страны, питерский «Зенит»

Команду наказали за баннер с оскорблениями в адрес владельца «Спартака» Леонида Федуна. И запретили допуск зрителей на отдельные трибуны на один домашний матч в Кубке России условно, рассказали в РФС. Инцидент произошел после полуфинального матча Кубка, где «Зенит» одержал победу над «Спартаком» со счетом 2:1.