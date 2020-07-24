Российский футбольный союз оштрафовал на полмиллиона рублей действующего чемпиона страны, питерский «Зенит»

Команду наказали за баннер с оскорблениями в адрес владельца «Спартака» Леонида Федуна. И запретили допуск зрителей на отдельные трибуны на один домашний матч в Кубке России условно, рассказали в РФС. Инцидент произошел после полуфинального матча Кубка, где «Зенит» одержал победу над «Спартаком» со счетом 2:1.
2020-07-24T18:32:42+03:00
2020-07-24T18:32:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:32, 24 июля 2020
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