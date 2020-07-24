В Венгрии более 70 человек, это почти весь коллектив, объявили об уходе из интернет-издания «Индекс»

Оно известно в стране своей либеральной позицией. Поводом для массового ухода стало увольнение главного редактора Сабольча Дулла учредителем издания. Владелец «Индекса» считает, что нынешний руководитель не смог контролировать обстановку в коллективе, передает радио «Свобода». Сами журналисты говорят, что это увольнение является явным вмешательством в работу редакции.
2020-07-24T18:31:56+03:00
2020-07-24T18:31:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:31, 24 июля 2020
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