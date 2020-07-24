Агентство по делам национальностей намерено работать с диаспорами Армении и Азербайджана, чтоб не допустить конфликтов

Глава ведомства Игорь Баринов сказал, что они намерены сделать для этого все необходимое, передает агентство ТАСС. Массовая драка между представителями двух диаспор произошла на юго-востоке Москвы минувшей ночью. В полиции говорят, что задержаны 25 человек. Возбуждены дела о хулиганстве. Это случилось на фоне резкого обострения обстановки в зоне армяно-азербайджанского конфликта.