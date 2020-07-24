Агентство по делам национальностей намерено работать с диаспорами Армении и Азербайджана, чтоб не допустить конфликтов

Глава ведомства Игорь Баринов сказал, что они намерены сделать для этого все необходимое, передает агентство ТАСС. Массовая драка между представителями двух диаспор произошла на юго-востоке Москвы минувшей ночью. В полиции говорят, что задержаны 25 человек. Возбуждены дела о хулиганстве. Это случилось на фоне резкого обострения обстановки в зоне армяно-азербайджанского конфликта.
2020-07-24T18:31:26+03:00
2020-07-24T18:31:26+03:00
https://echo.msk.ru/news/2681657-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
18:31, 24 июля 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Новый руководитель Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил о причастности иностранцев к организации протестов Депутат от ЛДПР, назначенный временно исполняющим обязанности губернатора, сказал, что ему понятны большие митинги, которые начались после задержания его предшественника Сергея Фургала…