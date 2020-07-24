Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду

Это ответ на аналогичное требование Вашингтона о прекращении работы дипмиссии КНР в американском Хьюстоне.

Большинство изданий едины во мнении, что отношения между Пекином и Вашингтоном находятся на одной из самых низких точек за всю их историю. Обе стороны обвиняют друг друга в нежелании взаимодействовать и отношениях становятся всё хуже и хуже.

Как пишет американская The New York Times, администрация Дональда Трампа нападает на власти Китая с обвинениями и в нарушении прав человека, а также шпионаже в сфере высоких технологий, и пытаясь изменить торговые соглашения, которые по мнению Белого дома невыгодны США. То, что мы видим сейчас, это политика «око за око, зуб за зуб», — пишет издание и напоминает, что первыми дипучреждение Китая закрыли американцы и после этого КНР ввело ответные меры.

Китайское правительственное агентство Синьхуа назвало произошедшее «неприкрытой агрессией американского правительства, которое вызвало возмущение народа КНР». И далее приводит цитату пресс-секретаря МИД Китая Хуа Чуньин: «США, используя риторику Холодной война, объявляет новый крестовый поход — на этот раз против Китая и делает это напрасно». И далее — США ведёт себя, как муравей, пытающийся сокрушить дерево. Для русскоязычных читателей ближе перевод «Словно Моська, облаивающая слона».

В США же журналисты разделились. Обычно критикующий политику Трампа телеканал CNN оценивает ситуацию как нестабильную и предрекает ещё большее ухудшение отношений между обеими сторонами — так как закрытие дипмиссий ведёт к сокращению площадок для коммуникации. The Washington Post идёт дальше и называет происходящее — предвыборным пиаром Дональда Трампа, которому сейчас выгодно найти общего врага для всех американцев. Более лояльный к действующей администрации Белого дома FoxNews утверждает, что иначе Трамп поступить не мог, так как «надо было положить конец воровству интеллектуальной собственности, которым занимался Китай».

Что же касается сторонних наблюдателей, то британская The Guardian вышла с миролюбивой статьёй о том, что противостояние не исключает сотрудничество — и отмечает, что в случае эскалации пострадают такие страны как Сингапур и Австралия, они работают как с Пекином, так и Вашингтоном; эксперты «Немецкой волны» всё-таки полагают, что дальнейшего резкого ухудшения отношений пока не ожидается. Дальше — только закрытие остальных дипмиссий, вплоть до посольства. Но в этом эксперты агентства сомневаются.