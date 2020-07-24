Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа

Россия возобновляет международное авиасообщение с 1-го августа, — объявил премьер-министр Михаил Мишустин. В правительстве уточнили, что авиасообщение пока возобновляется с Турцией, Великобританией и Танзанией. Рейсы будут выполняться из аэропортов в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

Вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что авиасообщение пока возобновится с Турцией, Великобританией и Танзанией. Иностранцы должны будут получить справку от отрицательном тесте на коронавирус в течение 72-х часов до вылета. Россиянам можно сдать такой тест в течение 72-х часов на территории России.

Крупные российские туроператоры уже открыли бронирование туров в Турцию. На первую декаду августа есть туры с перелетом со стыковкой в Стамбуле, с 10 августа начинаются прямые рейсы в Анталью, — сообщает Ассоциация туроператоров.

Власти Крыма называют беспрецедентным туристический поток на полуостров. По данным главы республики Сергея Аксенова, приехало более 1-го миллиона отдыхающих. Большинство приехали на отдых на автомобилях по Крымскому мосту, треть – самолетами, а остальные – по железной дороге.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что правительство выделит 15 миллиардов рублей на частичную компенсацию расходов граждан на внутренний туризм. При этом поездки в Крым и Краснодарский край будут доступны со скидкой с 1 октября.