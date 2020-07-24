ТАСС: Несколько новых стычек произошло между армянами и азербайджанцами в Москве

Несколько новых стычек между выходцами из Азербайджана и Армении произошли в разных районах Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.



«В Саларьево в Новой Москве группа азербайджанцев с деревянными брусьями и металлическими прутьями разгромила магазин стройматериалов, принадлежащий армянам. А ранее семеро выходцев из Армении с деревянными битами ворвались в азербайджанский ресторан на Братиславской улице и устроили там погром. Один из официантов был вынужден бежать через черный ход. Также несколько стычек между представителями двух диаспор произошли в других районах города», — отметил собеседник агентства.



Ранее столичные полицейские возбудили уголовное дело после драки между выходцами из Азербайджана и Армении на юго-востоке Москвы. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД, дела возбуждены по факту хулиганских действий и разбоя.