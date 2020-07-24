Белорусский политик Валерий Цепкало подтвердил, что покинул Белоруссию из-за угрозы ареста и опасений за своих детей

Он уточнил, что его предупредили источники в КГБ и МВД Белоруссии. Цепкало собирался участвовать в президентских выборах, но Центризбирком отказался его зарегистрировать. Верховный суд Белоруссии не удовлетворил жалобу Цепкало на отказ в регистрации.

Сегодня же Генеральная прокуратура Белоруссии предъявила новые обвинения бывшему руководителю «Белгазпромбанка» Виктору Бабарико — на этот раз в получении взятки в особо крупном размере в составе организованной группы. Бабарико также хотел участвовать в президентских выборах, и его считали одним из главных конкурентов Александра Лукашенко, но ЦИК Белоруссии отказал в регистрации.