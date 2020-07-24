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18:18, 24 июля 2020

Иностранный след в хабаровских протестах увидел врио губернатора Михаил Дегтярев

Об этом он заявил накануне новой массовой акции в поддержку его предшественника Сергея Фургала. Вопросы журналистов об отношении к протестам преследует Дегтярева на протяжении нескольких дней. Сегодня во время поездки в районную школу его спросили про иностранцев, которые якобы причастны к организации митингов. Губернатор подтвердил свои прежние догадки, сославшись на авторитетные источники. Дегтярев подчеркнул, что говорит прежде всего о регулярных акциях под окнами администрации. К большим акциям за Фургала он относится с большим пониманием.

Очередное шествие и митинг за бывшего губернатора намечено на завтра. Кроме требований в поддержку Фургала вероятнее всего прозвучат антидегтяревские и антипутинские лозунги. Дегтярев к протестующим не выйдет, о чем несколько раз говорил. Более того, завтра его не будет в городе по уважительно причине. Он собирается в отдаленные районы края, где проверит готовность к зиме. Несколько местных активистов уже рассказали о полученных приглашениях в полицию для дачи пояснений по поводу несанкционированных акций.

Активист штаба Навального Дмитрий Низовцев и координатор движения «Открытая Россия» Сергей Наумов заявили, что на них напали неизвестные.



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