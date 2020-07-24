Московская полиция завела уголовное дело после нескольких драк между азербайджанцами и армянами на юго-востоке города

Главное управление столичного МВД открыло дело по статьям о хулиганстве и разбое. На сайте ведомства сказано, что вчера вечером в районе Марьино произошел целый ряд конфликтных ситуаций, в результате которых задержано более двадцати пяти человек. В полиции утверждают, что в одном из случаев мужчине нанесли телесные повреждения, а в другом – ограбили кафе, похитив из кассы пятьдесят тысяч рублей. Никаких подробностей об участниках этих событий в официальных сообщениях не указано. Известно только, что один из них получил ножевое ранение.

Тем не менее, московские диаспоры азербайджанцев и армян уже признали, что речь идёт о конфликте, который возник на почве национальной ненависти. Так, член Объединения армян России Давид Тоноян сегодня объявил, что ножевое ранение получил его знакомый. Он также рассказал «Эху Москвы», что на его соотечественников просто нападали на улице.

В свою очередь некоторые московские азербайджанцы также объявили о том, что стали жертвами нападений со стороны армян. Лидер их диаспоры в России Фазиль Курбанов рассказал «Эху», что в связи с этой историей попытался уговорить своих соотечественников не ввязываться в конфликт.

Также телеканал 360 распространил сегодня видео, на которой заметно, как группа людей громит ресторан. В публикации сказано, что на записи люди армянского происхождения, которые ограбили заведение азербайджанца «1001 ночь», которое находится на Перервинском бульваре.

Столкновения между азербайжданцами и армянами происходят на фоне обострения обстановки на границе между странами. При этом, массовые драки между ними зафиксированы не только в российской столице. Так, неделю назад похожая потасовка произошла у армянского посольства в Лондоне.

Конфликт между представителями армян и азербайджанцев может дестабилизировать обстановку в России. Задача правоохранительных органов предотвратить это, — считает Первый заместитель председателя комитета ГД по делам СНГ Константин Затулин. Затулин считает, что необходимо наказывать виновных, а не действовать по принципу «всем сестрам по серьгам».

Российские власти должны сделать всё необходимое, чтобы пресечь столкновения между этими народами на территории страны. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал журналист Николай Сванидзе. Представители власти должны проводить встречи и беседы с обеими диаспорами, добавил Николай Сванидзе.

Президент Путин назвал очень чувствительным для России конфликт между Арменией и Азербайджаном. Он заявил об этом на совещании с постоянными членами Совета безопасности, — сообщает пресс-служба Кремля.