Политик Гудков заявил, что трехдневное голосование создаст возможности для массовых фальсификаций

Политик Дмитрий Гудков заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что трехдневное голосование создаст возможности для массовых фальсификаций на выборах в сентябре.

«Для чего они это делают, тоже очевидно. Когда голосование проводится в три дня, проконтролировать его фактически невозможно. Нужно, чтобы наблюдатели выходили ни на один день с утра до вечера, а на три дня. Понадобится в три раза больше волонтеров и наблюдателей, что сделать будет крайне сложно. Они создают идеальные условия для фальсификаций», — сказал он.

24 июля глава ЦИК России Элла Памфилова предложила провести выборы в сентябре в течение трех дней. Помимо единого дня голосования – 13 сентября – ЦИК планирует организовать выборы 11 и 12 сентября. Практика досрочного голосования впервые была применена на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию.

Ранее Госдума РФ приняла в третьем чтении закон о праве ЦИК проводить голосование на выборах и референдумах в течение трех дней.

В сентябре состоятся прямые губернаторские выборы в 18 регионах, 11 кампаний по выборам заксобраний и выборы городских дум в 22 столицах субъектов.