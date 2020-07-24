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18:07, 24 июля 2020

Центризбирком объявил о трехдневном голосовании на ближайших выборах в сентябре

Оно будет проводиться с 11 по 13 сентября, — уточнила глава ЦИКа Элла Памфилова. Центризбирком ужесточит требования к местам для досрочного голосования на придомовых территориях. ЦИК призвал регионы не злоупотреблять этой формой и ограничить ее применение только там, где есть крайняя необходимость, большой запрос и все условия.

Процедура многодневного голосования впервые в истории российской избирательной системы была применена в ходе волеизъявления по вопросу о внесении поправок в конституцию. Тогда в ЦИКе, невзирая на особенности процесса, говорили о его прозрачности и демократичности.

Голосование по вопросу об одобрении конституционных поправок шло семь дней и в силу продолжительности оказалось самой необычной избирательной процедурой в новейшей российской истории. Это не были выборы, а саму необходимость растянуть процесс во времени связывали с заботой о безопасности людей на фоне пандемии. Все регулировалось специальным законом, который приняли в марте, а ход волеизъявления полностью определялся Центризбиркомом. Помимо удивительных картин с членами УИКов в защитных костюмах на детских площадках, лестничных клетках и приподъездных лавочках, многие отмечали существенное сокращение возможностей для наблюдения. С 25 июня по 1 июля россияне могли прийти в участковую комиссию и отдать свой голос без каких-либо дополнительных заявлений. При этом днем плебисцита официально было названо 1 июля, а предшествующая неделя именовалась «голосованием до дня голосования». Глава ЦИК Элла Памфилова говорила, что все «будет даже более безопасно, чем сходить в магазин». Декларировался «принцип бесконтактности», когда участники процесса оказывались рассредоточены во времени и в пространстве. В Кремле говорили, что форма проведения – не вопрос антуража. Помимо очной явки на избирательные участки и надомного волеизъявления, в Москве и Нижегородской области на сетевых платформах после предварительной регистрации можно было высказаться по поводу основного закона и в электронном виде. Растянутость на неделю, как отмечали источники ряда СМИ в администрации президента, должна была побудить зависимых от власти избирателей отдать свой голос в первые дни. Уже в процессе длительного плебисцита поступали сообщения о двойных и даже тройных голосованиях, а некоторые ведомства еще до 1 июля сообщали о явке в 90%. Так было, например, в армии. В ходе же подсчета результатов ЦИК в какой-то момент сообщила о почти 70% проголосовавших против поправок в Коми, а затем это было названо «технической ошибкой» и результат оказался не выходящим за рамки объявленного в целом по стране. Нарушителей процедуры Элла Памфилова образно обещала вытащить «за ушко на солнышко».

Еще за три дня до завершения плебисцита с инициативой применить практику многодневного голосования на выборах выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

21 июля Госдума приняла закон о многодневном голосовании на выборах любого уровня. Сегодня законопроект прошел Совет Федерации. В документе отмечается, что решение проводить голосование в течение нескольких дней должно быть принято соответствующей избирательной комиссией не позднее 10 дней после назначения выборов.

Многодневное голосование на выборах в сентябре абсолютно незаконно, — такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал бывший член Центризбиркома с правом совещательного голоса Вадим Прохоров. По мнению Прохорова, органы, которые выбираются в ходе подобных процедур, нельзя будет считать легитимными, и это приведет к дестабилизации российской политической системы.

Многодневное голосование нарушает права россиян, — считает депутат Госдумы, коммунист Валерий Рашкин. По оценке Рашкина, это может привести к полному разрушению института выборов в России.

В свою очередь лидер ЛДПР Владимир Жириновский поддерживает изменения. Он считает, что многодневное голосование удобно для всех.

Новый формат выборов нарушает закон и противоречит идее о прозрачном голосовании. Объясняется это просто: неуверенностью власти, — такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал политик Дмитрий Гудков. По выражению Гудкова, любой манекен, выдвинутый даже карманной оппозицией, выигрывает у кандидата от власти.



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