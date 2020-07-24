Организаторы гонок «Формулы-1» отказались от проведения в нынешнем сезоне заездов в Канаде, США, Бразилии и Мексике

Это связано с ситуацией с коронавирусом в этих странах, передает агентство Reuters. По его сведениям, вместо этого соревнования пройдут в немецком Нюрнберге, итальянской Имоле и португальском Алгарви. Изначально состязания должны состояться в октябре и ноябре.
2020-07-24T17:32:44+03:00
2020-07-24T17:32:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:32, 24 июля 2020
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