Организаторы гонок «Формулы-1» отказались от проведения в нынешнем сезоне заездов в Канаде, США, Бразилии и Мексике

Это связано с ситуацией с коронавирусом в этих странах, передает агентство Reuters. По его сведениям, вместо этого соревнования пройдут в немецком Нюрнберге, итальянской Имоле и португальском Алгарви. Изначально состязания должны состояться в октябре и ноябре.