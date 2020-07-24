Трудности возникли во время стыковки грузового корабля «Прогресс МС-15» с Международной космической станцией

Об этом агентству РИА Новости рассказали в Роскосмосе. В частности, наблюдались некоторые отклонения корабля. Представители госкорпорации отметили, что это не помешало проведению стыковки в автоматическом режиме. Специалисты РКК «Энергия» проводят детальный анализ процесса стыковки и функционирования системы сближения. Сама стыковка произошла накануне.
2020-07-24T17:32:09+03:00
2020-07-24T17:32:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:32, 24 июля 2020
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