Российские туроператоры открыли бронирование туров в Турцию

Как рассказали в Ассоциации туроператоров России, уже есть туры с перелетом со стыковкой в Стамбуле на первую декаду августа, а также, с 10 августа, стартуют прямые рейсы в Анталью. Российский премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что с 1 августа планируется частичное возобновление авиасообщения. На первом этапе международные полеты будут выполняться из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в Великобританию, Турцию и Танзанию.