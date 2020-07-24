Российские туроператоры открыли бронирование туров в Турцию

Как рассказали в Ассоциации туроператоров России, уже есть туры с перелетом со стыковкой в Стамбуле на первую декаду августа, а также, с 10 августа, стартуют прямые рейсы в Анталью. Российский премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что с 1 августа планируется частичное возобновление авиасообщения. На первом этапе международные полеты будут выполняться из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в Великобританию, Турцию и Танзанию.
2020-07-24T17:31:36+03:00
2020-07-24T17:31:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:31, 24 июля 2020
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