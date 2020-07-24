МИД Армении обвинил Азербайджан в организации нападений на представителей армянской диаспоры за рубежом

В ведомстве говорят, что речь также идет о блокировки органов дипломатической службы Армении и армянских общин за рубежом, а также преднамеренного уничтожения их личного и служебного имущества. Обстановка на границе двух государств обострилась около двух недель назад. В результате перестрелок есть погибшие и раненые. Минувшей ночью на юго-востоке Москвы произошла массовая драка между членами двух диаспор. В полиции говорят, что задержаны 25 человек.