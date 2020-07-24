Бывший член ЦИК Прохоров назвал нелегитимным проведение трехдневных выборов в сентябре

Бывший член Центральной избирательной комиссии с правом совещательного голоса, адвокат Вадим Прохоров назвал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» нелегитимным проведение трехдневных выборов в сентябре.

«Теперь решили уже менять правила самих избирательных кампаний по ходу их проведения, что, совершенно очевидно, ведет к нелегитимности тех органов, которые избираются в ходе таких нелегитимных избирательных кампаний и дестабилизации всей политической системы Российской Федерации, избираемой в результате таких выборов», — сказал он.

В.Прохоров подчеркнул, что во время избирательной кампании нельзя вносить изменения в законодательство, связанное с текущими выборами.

«Какими бы благими намерениями это не объяснялось – пандемией непонятно почему или еще какими-то якобы насущными требованиями дня, правила игры в ходе самой игры не меняются», — добавил он.

21 июля Госдума РФ приняла в третьем чтении закон о праве ЦИК проводить голосование на выборах и референдумах в течение трех дней.

24 июля глава ЦИК России Элла Памфилова предложила провести выборы в сентябре в течение трех дней. Помимо единого дня голосования – 13 сентября – ЦИК планирует организовать выборы 11 и 12 сентября. Практика досрочного голосования впервые была применена на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию.

В сентябре состоятся прямые губернаторские выборы в 18 регионах, 11 кампаний по выборам заксобраний и выборы городских дум в 22 столицах субъектов.