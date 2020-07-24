В Стамбуле мусульмане провели первую за 86 лет службу в соборе Святой Софии

В XV веке христианская церковь была превращена в мечеть. В 1934 году ей присвоили статус музея. И недавно власти Турции вновь приняли решение о превращении музея в действующую мечеть. Жители города по-разному оценили в интервью немецкому медиахолдингу DW такой шаг Анкары. Тем временем ряд поместных христианских церквей, в том числе и русская, выразили сожаление в связи с возвращением музею Айя-София статуса мечети. Также раскритиковали решение турецких властей и представители ЮНЕСКО