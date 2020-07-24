Обвиняемые по делу «Нового величия» выступили с последним словом в Люблинском районном суде

Спустя более чем два года, слушания подходят к концу.

Сегодняшнее заседание началось с последнего слова обвиняемого Руслана Костыленкова, для которого прокуратура запросила самое суровое наказание – более семи с половиной лет колонии. Подсудимый выразил уверенность в том, что для него и еще двоих фигурантов дела потребовали реальные сроки, потому что они пытались отстаивать свою невиновность.

Затем выступал другой подсудимый Дмитрий Полетаев. Он также отметил, что невиновен и добавил, что состоял в «Новом величии» из-за девушки — «хотел устроить личную жизнь и сел».

Остальные обвиняемые также настаивали на том, что присудить кому-либо из них реальные сроки было бы неприемлемо. Они напоминали о том, что в этом деле были пытки, и что началось оно в результате провокации спецслужб. Например, Марина Дубовик еще раз отметила, что деятельность, которую следствие называет незаконной, организовал человек, известный как Руслан Д., а он в свою очередь проходит по делу только свидетелем.

Всего на скамье подсудимых семь человек. Их обвиняют в организации экстремистского сообщества. Оглашение приговора по делу «Нового величия» должно начаться 6-ого августа в полдень.