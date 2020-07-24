Уголовные дела о хулиганстве возбудила полиция Москвы после массовой драки на юго-востоке города

В главном управлении МВД по столице сказали, что задержаны 25 человек – выходцев из Закавказья. Ранее сообщалось, что конфликт вспыхнул между представителями армянской и азербайджанской диаспор.

Член Объединения армян России Давид Тоноян утверждает, что в результате ночной потасовки задержаны более 50 азербайджанцев. По словам Тонояна, представители армян будут постоянно поддерживать связь друг с другом.

Лидер азербайджанской диаспоры в России Фадиль Курбанов призывает земляков вести себя в рамках закона и не допускать конфликтов на межэтнической почве. Курбанов заверил, что азербайджанская диаспора готова сотрудничать со всеми структурами по предотвращению конфликтов.