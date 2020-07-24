Российский футбольный союз отложил определение лучшего игрока прошедшего сезона чемпионата страны

Как сказал агентству ТАСС член исполкома организации Михаил Гершкович, на сегодняшнем заседании не удалось прийти к компромиссу по ряду вопросов, каких именно – не уточнил. В то же время он заверил, что решение стоит ждать в ближайшее время. Также сегодня РФС перенес последние матчи Премьер-лиги следующего сезона с 23 на 16 мая. Это сделано в интересах национальной команды, которая летом будущего года выступит на чемпионате Европы.