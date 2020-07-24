Роспотребнадзор посоветовал театрам убрать из репертуара спектакли с массовыми и хоровыми сценами

Открыть сезон им разрешат с середины сентября. Однако окончательное решение будет принято региональными властями исходя из эпидемиологической обстановки, рассказала министр культуры Ольга Любимова. В Роспотребнадзоре добавили, что зрителей должны допускать на концерт или театральный спектакль только при наличии защитной маски. Ранее работа театров и концертных залов в России была приостановлена из-за пандемии коронавируса.
2020-07-24T16:32:45+03:00
2020-07-24T16:32:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:32, 24 июля 2020
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