Екатеринбургская епархия потребовала от лишенного сана схимонаха Сергия покинуть Среднеуральский женский монастырь

У обители есть законная настоятельница, которую назначил Синод, сказали агентству ТАСС в пресс-службе епархии. Сегодня патриарх Кирилл утвердил решение церковного суда о лишении Сергия сана. Ранее сообщалось, что схиигумен захватил власть в монастыре. Санкции в отношении Сергия были приняты после того, как он выступил с критикой в адрес властей, а также тех, кто требовали приостанавливать работу церквей во время пандемии коронавируса. Также он не считает опасной пандемию коронавируса.