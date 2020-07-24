Екатеринбургская епархия потребовала от лишенного сана схимонаха Сергия покинуть Среднеуральский женский монастырь

У обители есть законная настоятельница, которую назначил Синод, сказали агентству ТАСС в пресс-службе епархии. Сегодня патриарх Кирилл утвердил решение церковного суда о лишении Сергия сана. Ранее сообщалось, что схиигумен захватил власть в монастыре. Санкции в отношении Сергия были приняты после того, как он выступил с критикой в адрес властей, а также тех, кто требовали приостанавливать работу церквей во время пандемии коронавируса. Также он не считает опасной пандемию коронавируса.
2020-07-24T16:32:17+03:00
2020-07-24T16:32:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:32, 24 июля 2020
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