На процессе по делу «Нового величия» завершились прения сторон

Сегодня в Люблинском суде с последним словом выступили обвиняемые. Судья Александр Маслов удалился в совещательную комнату для вынесения приговора. Оглашение назначено на 6 августа. Десятерых фигурантов этого дела обвиняют в участии в экстремистском сообществе. На скамье подсудимых – семеро из них. Обвинение просит приговорить их к срокам от четырех лет лишения свободы условно до 7,5 лет колонии общего режима. Защита настаивает на оправдательном приговоре. Один из обвиняемых, Руслан Костыленков рассказал, что во время задержания силовики его пытали. Об этом пишет интернет-издание «Медуза».