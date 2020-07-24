Полиция Москвы задержала 25 человек после массовой драки на юго-востоке столицы

Сообщалось, что минувшей ночью там возник конфликт между представителями армянской и азербайджанской диаспор. Как сказали в столичном управлении МВД, возбуждены уголовные дела о хулиганстве. По данным полиции, по меньшей мере, один человек получил ранения, поврежден автомобиль. Неизвестные ворвались в кафе, угрожали посетителям и персоналу, открыто похитили из кассы 50 тысяч рублей, повредили имущество, добавили в столичном управлении. Потасовка произошла на фоне обострения обстановки в зоне армяно-азербайджанского конфликта.
2020-07-24T16:31:01+03:00
2020-07-24T16:31:01+03:00
https://echo.msk.ru/news/2681593-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
16:31, 24 июля 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Новый руководитель Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил о причастности иностранцев к организации протестов Депутат от ЛДПР, назначенный временно исполняющим обязанности губернатора, сказал, что ему понятны большие митинги, которые начались после задержания его предшественника Сергея Фургала…