Полиция Москвы задержала 25 человек после массовой драки на юго-востоке столицы

Сообщалось, что минувшей ночью там возник конфликт между представителями армянской и азербайджанской диаспор. Как сказали в столичном управлении МВД, возбуждены уголовные дела о хулиганстве. По данным полиции, по меньшей мере, один человек получил ранения, поврежден автомобиль. Неизвестные ворвались в кафе, угрожали посетителям и персоналу, открыто похитили из кассы 50 тысяч рублей, повредили имущество, добавили в столичном управлении. Потасовка произошла на фоне обострения обстановки в зоне армяно-азербайджанского конфликта.