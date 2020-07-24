Центробанк снизил ключевую ставку до рекордного минимума – 4 с четвертью процента годовых

Ставка будет снижаться и дальше. Основной выгодой для конечных потребителей станет снижение ставки по ипотеке, — рассказал в эфире «Эха Москвы» экономист Владислав Иноземцев. По словам Иноземцева, продолжится и снижение процентов по вкладам.
2020-07-24T16:06:12+03:00
2020-07-24T16:06:12+03:00
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Эксклюзив Эха 16:06, 24 июля 2020
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