Центробанк снизил ключевую ставку до рекордного минимума – 4 с четвертью процента годовых

Ставка будет снижаться и дальше. Основной выгодой для конечных потребителей станет снижение ставки по ипотеке, — рассказал в эфире «Эха Москвы» экономист Владислав Иноземцев. По словам Иноземцева, продолжится и снижение процентов по вкладам.