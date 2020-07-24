Россия объявила о возобновлении международного авиасообщения с 1 августа

Россия объявила о возобновлении международного авиасообщения с 1-го августа, правда, пока только с тремя странами – Турцией, Великобританией и Танзанией. Полеты будут осуществляться из аэропортов трех городов. В связи с этим отменяются лимиты по пассажиропотоку, — рассказал министр транспорта Евгений Дитрих. По словам Дитриха, сейчас ведутся переговоры еще с 30 странами о возобновлении авиасообщения.
2020-07-24T16:04:48+03:00
2020-07-24T16:04:48+03:00
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16:04, 24 июля 2020
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