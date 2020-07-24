Люблинский суд Москвы 6 августа огласит приговор фигурантам так называемого дела «Нового величия»

Они обвиняются в создании и участии в экстремистском сообществе. Адвокаты утверждают, что обвинение построено на показаниях сотрудников ФСБ, внедренных в группу в рамках оперативных действий. Сейчас на скамье подсудимых семь человек. фигуранты не признают себя виновными. В ходе прений сторон обвинение попросило приговорить подсудимых к разным срокам — от 4-х лет лишения свободы условно до 7,5 лет колонии общего режима.