Люблинский суд Москвы 6 августа огласит приговор фигурантам так называемого дела «Нового величия»

Они обвиняются в создании и участии в экстремистском сообществе. Адвокаты утверждают, что обвинение построено на показаниях сотрудников ФСБ, внедренных в группу в рамках оперативных действий. Сейчас на скамье подсудимых семь человек. фигуранты не признают себя виновными. В ходе прений сторон обвинение попросило приговорить подсудимых к разным срокам — от 4-х лет лишения свободы условно до 7,5 лет колонии общего режима.
2020-07-24T16:03:19+03:00
2020-07-24T16:03:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:03, 24 июля 2020
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