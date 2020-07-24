РИА Новости: Уголовные дела возбуждены после массовой драки с участием армян и азербайджанцев в Москве

Уголовные дела о хулиганстве и разбое возбуждены после массовой драки с участием армян и азербайджанцев в Москве, — утверждает источник РИА. Полиция сообщила, что задержаны 25 человек, — сообщает ТАСС. Драка произошла минувшей ночью в Люблино. В полиции предупредили, что участникам беспорядков могут ограничить въезд в Россию.

Столкновения показывают огромный уровень межнациональной ненависти, решить проблему можно лишь на политическом уровне. Такое мнение «Эху» высказал эксперт по странам СНГ, политолог Аркадий Дубнов. Полиция в таких ситуациях должна действовать демонстративно и прилагать все усилия для выявления зачинщиков и провокаторов, добавил Аркадий Дубнов.