Глава ЦБ: Восстановление экономики России до предкризисных уровней займет более полутора лет

Восстановление экономики России до предкризисных уровней займет более полутора лет, — считает глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Сегодня Центробанк снизил ключевую ставку до 4 с четвертью процентов годовых. Набиуллина сказала, что пространство для дальнейшего снижения ставки еще есть.