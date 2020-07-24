Глава ЦБ: Восстановление экономики России до предкризисных уровней займет более полутора лет

Восстановление экономики России до предкризисных уровней займет более полутора лет, — считает глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Сегодня Центробанк снизил ключевую ставку до 4 с четвертью процентов годовых. Набиуллина сказала, что пространство для дальнейшего снижения ставки еще есть.
2020-07-24T15:33:14+03:00
2020-07-24T15:33:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:33, 24 июля 2020
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