«Аэрофлот» с 1-го августа начинает полеты из Москвы в Лондон и Стамбул

Сегодня правительство объявило о возобновлении авиасообщения с тремя странами. Это Турция, Великобритания и Танзания.
2020-07-24T15:32:44+03:00
2020-07-24T15:32:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:32, 24 июля 2020
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