В шахте рудника «Маяк» в Норильске произошло подтопление

112 человек выведены на поверхность, — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона. В компании «Норникель» сообщили, что угрозы жизни и здоровью людей нет. В ближайшее время шахта возобновит работу.
2020-07-24T15:31:37+03:00
2020-07-24T15:31:37+03:00
https://echo.msk.ru/news/2681557-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
15:31, 24 июля 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Новый руководитель Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил о причастности иностранцев к организации протестов Депутат от ЛДПР, назначенный временно исполняющим обязанности губернатора, сказал, что ему понятны большие митинги, которые начались после задержания его предшественника Сергея Фургала…