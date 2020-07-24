Координатору «Левого фронта» Сергею Удальцову принесли предостережение о привлечении к ответственности за организацию несогласованных митингов в Москве. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Сегодня ко мне пришли сотрудники центра по борьбе с экстремизмом с районными полицейскими и вручили мне официальное предупреждение из прокуратуры о том, что любые мероприятия в поддержку жителей Хабаровска, против репрессий и в поддержку политзаключенных меня предостерегли, что ко мне будет применена административная или уголовная ответственность, если такие несогласованные мероприятия будут проходить», — сказал он.

С.Удальцов подчеркнул, что считает данное предостережение незаконным и намерен обжаловать его в течение дня.

Политик добавил, что в ближайшие выходные ряд общественных организаций, в том числе «Левый фронт», планировали подавать заявления в Генеральную прокуратуру с призывом снять запреты на массовые акции, разобраться в ситуации в Хабаровском крае и освободить политзаключенных.