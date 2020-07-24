Министерство здравоохранения считает возможным к февралю снять все ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса

По словам министра Михаила Мурашко, российская вакцина от коронавируса может быть зарегистрирована в начале августа.

По официальным данным, количество инфицированных коронавирусом в России превышает 800 тысяч человек. За сутки заразились еще около 6-ти тысяч. Умерли 154 пациента с диагнозом COVID-19.