Суд: Образовательные учреждения вправе отчислять учеников, которые не прошли отбор в профильные классы

Образовательные учреждения вправе отчислять учеников, которые не прошли отбор для продолжения обучения в профильных классах. Так считает Конституционный суд России.

Суд проверял конституционность статьи федерального закона «Об образовании» по жалобе жителя Омска. Как следует из материалов дела, дочь этого человека не прошла отбор в профильный 10 класс. Девочку отчислили. Ее отец оспорил это в судах. Суды нарушений закона не нашли. Тогда омич обратился в Конституционный суд. КС ответил, что оспариваемые положения не предполагают отчисления детей без предоставления им гарантий продолжения обучения на непрофильной основе. Учиться можно и в другой территориально доступной школе. Суд посчитал, что оспариваемые нормы не противоречат Конституции, но не исключил, что это правовое регулирование надо совершенствовать.

Основной государственный экзамен в этом году перенесли из-за эпидемии коронавируса.