Россиянам, которые придут на несогласованные акции протеста с детьми, грозит уголовное наказание

Об этом ТАСС сообщили в Следственном Комитете.

Появление на несанкционированных митингах с детьми попадает под статью о вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий, сообщил руководитель ГСУ Следственного Комитета по Москве Андрей Стрижов.

Он напомнил, что данная статья появилась в УК три года назад. Но применялась преимущественно при нарушении детьми правил дорожного движения.

Однако в последнее время под данную статью стали попадать и участники несанкционированных акций. Так, в прошлом году прокуратура потребовала лишить родительских прав Дмитрия и Ольгу Проказовых, которые якобы участвовали в митинге 27 июля в центре Москвы вместе с сыном. Которого передали во время акции родственнику – фигуранту дела о «массовых беспорядках» Сергею Фомину. Чем, по мнению прокуратуры, подвергли опасности здоровье и жизнь мальчика. Тогда Мосгорсуд в иске прокуратуре отказал.

Предлагали лишить родительских прав также Петра и Елену Хомских. Из-за того, что они пришли на прошлогоднюю акцию протеста 3 августа с детьми.