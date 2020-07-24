Дубнов: Столкновения между армянами и азербайджанцами в Москве показывают высокий уровень межнациональной ненависти

Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» эксперт по странам СНГ, политолог Аркадий Дубнов.

«Безусловно, поводом к столкновению является продолжающийся конфликт на границе Армении с Азербайджаном и, главным образом, невыносимо высокий уровень межнациональной ненависти. То, что я вижу сегодня, выглядит отвратительно – избиение, снятое на камеру телефона толпой азербайджанцев, вынутого из машины немолодого армянина с криками «это тебе за Карабах». Я не знаю, можно ли ожидать, что московская полиция задержит тех, кто творит такой беспредел в столице. Но без политической воли, которая должны исходить из Москвы, вряд ли что-то получится», — сказал он.

А.Дубнов подчеркнул, что межнациональная ненависть, судя по всему, подпитывается со стороны лидеров Азербайджана и Армении.

Минувшей ночью полиция по официальным данным задержала тринадцать человек на юго-востоке столицы, где произошла массовая драка с участием выходцев из Армении и Азербайджана. Согласно сообщению МВД, как минимум одного из них ранили ножом. Также в социальных сетях появились видео, на которых зафиксировано, как группа мужчин посреди дороги избивает водителя белого BMW с армянскими номерами. Армянское интернет-издание panorama.am пишет, что на записи запечатлено, как азербайджанцы в Москве нападают армян на почве национальной ненависти.